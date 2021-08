Una politica a tutto campo fatta per e con i ragazzi

«Investire nei giovani non significa solo scuola. Significa ascolto, coinvolgimento, prospettive e salute mentale». Con queste parole la neo municipale Nancy Lunghi introduce una serie di progetti volti allo sviluppo di una rinvigorita politica giovanile. Le ricerche hanno documentato ormai inequivocabilmente il grande impatto della pandemia sui giovani. Pur risparmiandoli in genere da gravi conseguenze sotto il profilo della salute fisica, sono però stati pesantemente toccati a livello del benessere psichico, dello sviluppo, delle relazioni familiari e sociali, della stabilità del percorso professionale e formativo. A fronte di questa constatazione, l’Esecutivo – che coglie così anche l’occasione per rispondere a un’interrogazione del PS e a un’interpellanza dei Verdi proprio su questi temi – ha dunque elaborato nuovi progetti di politica giovanile. Con riferimento in particolare alla fascia di età tra 16 ai 25 anni, il Municipio si impegna così «a realizzare nei prossimi anni una serie di iniziative a favore dei giovani, continuando una lunga tradizione che vede Locarno particolarmente attenta alle questioni giovanili», si spiega in una nota.

L’approccio di prossimità

Si conferma inoltre, come anticipato dal CdT (vedi edizione del 22.10.2020), la volontà di sviluppare un approccio di prossimità nel Locarnese, assieme alla fondazione Il Gabbiano, centrato sul coinvolgimento dei giovani secondo «il modello peer-to-peer». Ma si intende anche riattivare un gruppo operativo sui giovani per seguire l’evoluzione dei bisogni, rinforzare la prevenzione e la cooperazione tra i vari attori. «La Città si impegna inoltre a intraprendere, con il sostegno di Radix Svizzera italiana, un nuovo programma di intervento precoce a favore dei giovani, che permetterà di coinvolgere le comunità e gli attori per rilevare i bisogni e i fattori di rischio, ma anche di definire dal basso le misure di risposta più adeguate», sottolinea ancora l’Esecutivo. «Questo processo partecipativo permetterà di sviluppare ulteriormente, con i giovani, le politiche e gli interventi che li riguardano». E, sempre nell’ottica di prevenzione del disagio, il Municipio allarga lo sguardo alle famiglie, confermando il suo sostegno a progetti innovativi, come quello dell’Associazione L’ORA, che dovrebbe partire nel prossimo anno.

Gli interventi più concreti

Restano ovviamente confermate le attività pianificate nel quadro del processo UNICEF «Locarno Comune amico dei bambini», tra cui alcuni interventi concreti che diventano oggi sempre più pertinenti: l’impegno per rendere la Rotonda un luogo più fruibile per i giovani e i vari interventi infrastrutturali per migliorare la mobilità e gli spazi a Locarno. Infine, il Municipio rinnova il suo supporto alle tante proposte a favore dei giovani presenti nella regione (i progetti di Pro Juventute, il progetto Midada, il Centro Giovanile, per citarne solo alcune) e il suo impegno per facilitare la transizione scuola-lavoro, ad esempio aiutando le aziende che assumono apprendisti. «Il filo conduttore che unisce tutte queste iniziative e attività è la partecipazione, dei giovani in primis, ma anche di tutti gli attori coinvolti e dei cittadini. La situazione pandemica, con le sue profonde e molteplici conseguenze, ha infatti dimostrato che solo mobilizzando, implicando e cooperando con tutte le forze a disposizione è possibile fare fronte ai nuovi bisogni emergenti», conclude il Municipio.

