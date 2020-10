Ha riportato ferite al volto, e sembra anche un paio di denti rotti, ma le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Ciò non toglie che per un richiedente l’asilo, residente in città, si è reso necessario il ricovero all’ospedale.

Questo l’epilogo di una rissa, o quantomeno una sorta di alterco, sviluppatosi verso le quattro di venerdì mattina, nella zona del Castello Visconteo a Locarno, e rimbalzato nei giorni scorsi sulla stampa d’oltre San Gottardo.

Ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda. Di certo si sa che l’episodio, oltre al ragazzo di 23 anni finito all’ospedale, ha visto coinvolti altri sei giovani, quattro maggiorenni e due minorenni (che compiranno comunque i 18 anni a breve), i quali frequentano la scuola cantonale di Zurigo a Hottingen.

Responsabilità da chiarire

La Polizia cantonale, contattata dal Corriere del Ticino a proposito, conferma l’apertura delle indagini e sottolinea che non vi sono stati arresti. Sono per contro stati interrogati gli studenti e gli accompagnatori della scolaresca – nel frattempo rientrato nella Svizzera interna – e anche alcuni testimoni dei fatti. Fatti sui quali, come detto, si farà luce, anche dopo aver sentito il giovane ospedalizzato, cercando di capire cosa possa aver scatenato il tutto, nonché le responsabilità individuali delle persone coinvolte.

Direttore «scioccato»

L’episodio, come riportato dai media svizzero tedeschi, ha «scioccato» il direttore dell’istituto cantonale zurighese, Daniel Zahno. Direttore che, nel fine settimana, ha dunque inviato un messaggio di posta elettronica alle famiglie degli studenti. A suo parere alla base dell’episodio di violenza non vi sarebbero motivi razziali. Zahno, però, non esclude misure disciplinari per i ragazzi coinvolti, perché l’accaduto, ovviamente, non si sposa con i valori della scuola.

