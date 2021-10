Una scossa per il Locarnese e per il Mendrisiotto. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) sosterrà infatti uno studio – sviluppato dall’Autolinea mendrisiense (AMSA) e dalle Ferrovie autolinee regionali ticinese (FART), in collaborazione fon la SUPSI e Protoscar– volto allo sviluppo della trazione elettrica in merito al trasporto pubblico nelle due regioni ticinesi. «Il tema della trazione elettrica è oggetto di studio da alcuni anni», commenta Claudio Blotti, direttore delle FART. «Già prima di acquistare i 36 nuovi veicoli entrati in servizio nel 2020, uno studio commissionato alla SUPSI aveva evidenziato alcune riserve legate all’introduzione della trazione elettrica, portandoci a posticipare la conversione della flotta, senza tuttavia abbandonare questo ambizioso ed importante progetto». Analisi e approfondimenti sono proseguiti coinvolgendo anche AMSA: «Le problematiche riscontrate da AMSA e FART si sono rivelate simili ed è apparso da subito importante unire le forze per portare avanti un progetto che permetterà di rendere il trasporto pubblico ancora più efficiente e sostenibile, riducendo le emissioni dannose per l’ambiente», gli fa eco Ivano Realini, direttore di AMSA.