Una scuola di grande pregio architettonico (firmata da Livio Vacchini e protetta come bene culturale), ma con i piedi d’argilla. È la sede locarnese dei Saleggi, secondo l’analisi della Commissione della gestione, chiamata a pronunciarsi su un credito (l’ennesimo) destinato a risanare problemi strutturali di un complesso inaugurato ormai mezzo secolo fa e già nato in condizioni non ideali, considerato che è stato edificato su quella che in precedenza era una discarica. Una situazione che ha determinato una serie di difficoltà legate alla statica, per la cui risoluzione sono già stati spesi nei decenni oltre 9 milioni di franchi. Ora il Municipio ne chiede ancora oltre 1 milione e 140 mila da destinare a una serie di lavori sul blocco C: quello comprendente la palestra e la cui situazione statica è la migliore rispetto all’intero complesso. Da qui (anche) il sì della commissione (relatore il socialista Pier Mellini) al credito richiesto.

La Gestione coglie però l’occasione per invitare il Municipio a valutare la problematica nel suo complesso e a individuare possibili alternative per il futuro. «La vostra commissione – si legge fra l’altro nel rapporto – è perfettamente cosciente che ci troviamo di fronte a una situazione anomala di una costruzione ammalata che necessita di continue cure, anzi si potrebbe parlare di accanimento terapeutico». Inoltre la Gestione mette in risalto come le scuole dei Saleggi non siano più adatte agli standard odierni, oltre a provocare un dispendio energetico non indifferente, con rilevanti spese di riscaldamento in inverno e temperature elevate nelle aule nei periodi caldi. Considerato che in futuro saranno necessari ulteriori interventi, i commissari invitano quindi l’Esecutivo «a trovare una soluzione rivolta al futuro per garantire strutture scolastiche all’avanguardia per la nostra città e una susseguente destinazione per continuare a valorizzare le strutture dei Saleggi».