«Cinque settimane di vacanza per gli impiegati comunali». A chiederlo è una mozione interpartitica presentata in questi giorni a Locarno da Marko Antunovic (Verdi) e firmata anche da rappresentanti dei gruppi Lega-UDC, Per Locarno e Sinistra Unita. Stando all’attuale regolamento organico dei dipendenti della Città, spiegano i mozionanti, «nella fascia di età che va dai 20 anni compiuti fino a quando l’impiegato comunale compirà il 49. anno di età si ha diritto solo a 20 giorni di vacanza». Questa fascia risulta inoltre l’unica a non beneficiare delle cinque settimane.