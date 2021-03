È una soluzione lunga 615 metri quella ideata da Losone per rendere più sicuro uno dei percorsi ciclabili più frequentati della regione. Sia da pendolari adulti e scolari sia da sportivi e famiglie nei momenti di svago. Il tratto in questione fa parte della pista ciclabile di importanza cantonale che collega Locarno a Cevio e che è andata pian piano completandosi negli ultimi anni. Il nodo losonese rimaneva, ma forse già nel corso del prossimo anno potrebbero iniziare i lavori per scioglierlo. Con un investimento di 1 milione e 365 mila franchi.

Il tracciato di oggi

La tratta in questione è, in pratica, quella che collega la zona delle Medie di Losone con la rotonda del vecchio ponte sulla Maggia. Oggi chi arriva dal percorso asfaltato sull’argine del fiume, dopo aver raggiunto le Scuole comunali e, poi, la piccola rotonda dell’asilo, si dirige verso le Medie e qui, dopo aver attraversato via Primore, prosegue dritto sul tratto dedicato di via Saleggi e si immette quindi su via dei Patrizi e – superato il doppio incrocio con la via dei Pioppi – arriva, infine, alla giratoria del ponte, da dove può scegliere se dirigersi verso Ascona o verso Solduno. In alternativa, c’è anche chi preferisce non abbandonare l’argine insommergibile, proseguendo direttamente dalla pista ciclabile che scende dalla passerella di Tegna passando per il Meriggio sullo sterrato fino al ponte vecchio. «In entrambi i casi – spiega al CdT il municipale losonese Fausto Fornera – ci si trova ad affrontare due punti particolarmente problematici a livello di sicurezza. Il primo, situato sul percorso ‘ufficiale’ è quello dell’incrocio fra le vie dei Patrizi e dei Pioppi, con il tracciato ciclabile attraversato quotidianamente da molte vetture che vogliono raggiungere il centro Migros do-it, gli stabilimenti di Diamond e AGIE, i campi sportivi, il tennis, l’albergo Losone o la zona delle scuole».

Una convivenza difficile

Un punto, insomma, decisamente trafficato, dove la convivenza fra due e quattro ruote non è sempre facile. «Fortunatamente finora – aggiunge il nostro interlocutore – non si è mai verificato alcun grave incidente, ma è proprio per correre ai ripari prima che sia troppo tardi che intendiamo agire». Sul secondo punto pericoloso si è già intervenuti provvisoriamente e ora si punta a migliorare e consolidare la soluzione temporanea. Si tratta del sentiero sull’argine sommergibile che costeggia il centro Migros. Un passaggio che non fa parte della ciclopista ufficiale, ma che è molto gettonato dai ciclisti, con centinaia di passaggi ogni giorno. Proprio lì, nel febbraio del 2015, si verificò un incidente mortale, con un 73.enne della regione che, dopo aver superato un gruppo di podisti, aveva perso il controllo della bicicletta, facendo un volo di quasi 5 metri, precipitando sul sottostante argine sommergibile. In seguito a quell’evento il sentiero fu spostato qualche metro più in basso, a poca distanza dal parcheggio del vicino centro commerciale. Un’alternativa ideale, che ora sarà consolidata e diventerà definitiva.

Nei 2 sensi su via Primore

«Sì – conferma Fornera – i 615 metri di nuovo percorso ciclabile, dopo aver costeggiato asilo e Medie, svolteranno a sinistra in via Primore (dove sarà ricavata una nuova corsia nei due sensi, fra l’albergo Losone e il tennis, e dove si trova anche la stazione del bike sharing più gettonata del Comune), poi di nuovo a destra e quindi subito a sinistra, verso il minigolf. Qui si risalirà sull’argine e si arriverà al ponte passando per il tratto di sentiero ‘abbassato’. L’intero percorso sarà asfaltato e illuminato». Il relativo progetto è già stato inviato a Bellinzona per preavviso e dovrebbe tornare a Losone proprio in questi giorni. Poi si procederà all’allestimento del relativo messaggio dell’Esecutivo («faremo il possibile per pubblicarlo ancora entro fine legislatura», afferma il municipale), con l’obiettivo di andare in cantiere nel 2022. L’opera fa parte di una scheda prioritaria del Programma di agglomerato di terza generazione ed è quindi cofinanziata da Confederazione, Cantone e dai Comuni della Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese. L’esatta ripartizione dei costi sarà nota quando sul tavolo del Municipio approderà (fra brevissimo, come detto) il preavviso proveniente da Bellinzona.

©CdT.ch - Riproduzione riservata