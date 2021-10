La cantonale valmaggese non è una strada periferica come le altre. Basti pensare alle palesi differenze con quelle della Verzasca o dell’Onsernone. Grazie alla conformazione del territorio, è una sorta di «autostrada» vallerana, sulla quale in alcuni tratti i limiti di velocità sono di riflesso non particolarmente restrittivi. L’incidente frontale, avvenuto nella notte tra sabato e domenica ad Avegno, inevitabilmente riporta dunque in auge il tema della sicurezza di un’arteria di collegamento, che negli scorsi anni non ha mancato di mietere anche delle vittime.Seppur il bilancio sia di cinque feriti, di cui una donna in modo serio, fortunatamente l’ultimo sinistro dovrebbe poter essere archiviato più che altro con grossi danni materiali e un grande spavento per tutti i protagonisti. Ma in quel...