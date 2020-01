Si inserisce in tale ambito il messaggio pubblicato da poco dal Municipio cittadino, che chiede un credito di poco superiore ai 710 mila franchi destinato alla realizzazione di una terza corsia sul Lungolago Motta. Come si diceva all’inizio, l’intervento si inserisce in un mosaico ben più complesso, che mette in relazione il percorso degli autobus in arrivo da ovest (e, quindi, da piazza Castello) e il nuovo nodo intermodale previsto alla stazione di Muralto. In tale tratta uno dei cambiamenti più evidenti sarà la deviazione dei bus, che non passeranno più da via della Pace e da Largo Zorzi, ma proseguiranno la propria corsa fino al termine di via Luini, raggiungendo da tale arteria il lungolago.