Una Zona 30 anche in via Vallemaggia, tra gli incroci con via Rinaldo Simen e via Alberto Vigizzi, a Locarno. È quanto chiedono con una mozione i consiglieri comunali dei Verdi Matteo Buzzi e Pierluigi Zanchi, assieme a Marko Antunovic (indipendente) e Mauro Belgeri (PPD). Molteplici i vantaggi delle aree con velocità limitata a 30 km/h, ricordano i mozionanti: si registrano meno incidenti, il tragitto casa-scuola è più sicuro, per i pedoni è più semplice attraversare la strada, il traffico è più fluido e gli automobilisti, visto che queste zone non sono molto lunghe, non perdono comunque tempo.