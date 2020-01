Il termine per l’inoltro delle candidature alle prossime elezioni comunali è ormai scaduto. Il gruppo Uniti x Minusio ha dunque presentato all’assemblea - tenutasi domenica - le liste per il Consiglio Comunale (40 candidati) e per il Municipio. Liste proposte dall’Ufficio presidenziale che sono state approvate all’unanimità dei numerosi presenti alla riunione.

Per il Municipio si ripresentano dunque gli uscenti Alessandro Mazzoleni (vice sindaco), Massimo Lafranchi e Tiziano Tommasini, che saranno accompagnati sulla lista da Mirko Capri, Joy Melki, Miki Lukic e Mike Stauss.