Uniti x Minusio, lista civica di estrazione popolare democratica che ha allargato i propri orizzonti, mercoledì 3 febbraio svolgerà l’assemblea in vista delle elezioni comunali del 18 aprile. A seguito delle restrizioni in vigore, la riunione si terrà online con inizio alle 20.30. E, come accennato, il piatto forte della serata riguarderà la ratifica dei nominativi dei candidati per il Municipio e per il Consiglio comunale.