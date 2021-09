«Questo è il nostro tesoro letterario racchiuso in un guscio di legno». Così padre Agostino Del Pietro, guardiano del convento della Madonna del Sasso, ha presentato la biblioteca dei frati cappuccini. Inserita all’interno del convento - uno dei santuari mariani più visitati d’Europa - con i suoi 15.000 volumi, di cui oltre 3.000 catalogati come libri antichi (editi prima del 1800), il patrimonio librario della Madonna del Sasso si inserisce ora nel catalogo del Sistema bibliotecario ticinese (Sbt). E come spiegato alla presentazione stampa da Luciana Pedroia, responsabile della Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, l’istituzione che ne ha curato concretamente la catalogazione, «anche il cospicuo e prezioso patrimonio librario del santuario locarnese si inserisce nella rete di biblioteche...