Risanare con una certa urgenza, dal punto di vista fonico, la direttissima verso Locarno, in sostanza tra la rotonda dell’aeroporto e la Mappo-Morettina. È la richiesta contenuta in un’interrogazione al Governo federale, presentata dal consigliere nazionale del PLR Alex Farinelli.

«In Svizzera una persona su sette durante il giorno e una su otto durante la notte è esposta al proprio domicilio a un livello di rumore del traffico dannoso o molesto», sottolinea Farinelli. «Il traffico stradale è di gran lunga la fonte principale di rumore. Per questa ragione la Confederazione ha da anni intrapreso una strategia per limitarne l’impatto sulla salute e sulla qualità di vita delle persone. In questo concetto una modalità di intervento, in particolare per le strade a scorrimento veloce, è data dalla posa di ripari fonici e dall’utilizzo di asfalti fonoassorbenti».