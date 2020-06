A causa dell’emergenza legata al coronavirus i numerosi soci della Banca Raiffeisen di Locarno non hanno potuto ritrovarsi come di consueto al Palexpo per la regolare assemblea generale, ma sono stati chiamati ad esprimersi per corrispondenza in particolare sul conto annuale 2019, sulla remunerazione delle quote sociali, sullo scarico agli organi e sulla revisione parziale dello statuto. Oltre 1.300 votanti hanno approvato, quasi all’unanimità, il conto annuale che, malgrado il contesto economico particolarmente impegnativo, nonché la forte concorrenza e i tassi di interesse persistentemente bassi, ha fatto registrare ancora una volta dei buoni risultati.