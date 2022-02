Dai sorrisi si passa in seguito ai musi lunghi parlando «dell’annosa tematica della navigazione sul Lago Maggiore». Il Consiglio federale, come noto, ha risposto picche alla richiesta della Deputazione ticinese di disdire la convenzione del 1992. Per il PPD la situazione non è «ulteriormente tollerabile» ed è indispensabile «agire in maniera decisa nei confronti delle autorità italiane».