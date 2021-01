Da un appartamento con vista lago a uno con terrazza che s’affaccia sulla fermata del treno. Basta il potenziamento del trasporto ferroviario (e su gomma) e cambiano i paradigmi residenziali. Lo sanno bene i comuni di Minusio e Gordola che, grazie all’entrata in funzione della galleria del Ceneri e all’intensificazione dei collegamenti ferroviari, si trovano a meno di mezzora di treno da Lugano. «Tra pochi anni – dicono all’unisono i sindaci di Minusio Felice Dafond e il suo omologo di Gordola Damiano Vignuta – i nostri comuni e in generale tutto il Locarnese diventerà molto appetibile per le residenze primarie e non solo come luoghi di vacanza».Il comparto Remorino

Il Consiglio comunale di Minusio ha appena dato luce verde al credito di 310 mila franchi che servirà all’allestimento di un modello...