Un incidente della circolazione è avvenuto domenica pomeriggio, attorno alle ore 17:45, a Motta, in valle Verzasca. Stando alle prime informazioni raccolte una VW immatricolata oltre Gottardo, con a bordo 4 persone, circolava in direzione di Riazzino quando, per motivi da stabilire, si è spostata a destra centrando il guardrail metallico di protezione posto a lato della strada. Uno degli occupanti è rimasto feriti in modo apparentemente non grave ed è stato soccorsi dal personale sanitario del SALVA, intervenuto sul posto. Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso