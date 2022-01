Concludere entro quest’anno lo studio sugli spazi riservati alle acque e quindi «sviluppare un progetto generale per un periodo di 10-15 anni e procedere conseguentemente al recupero di tratti di corsi d’acqua con uno scadenziario, rivalorizzando un corso o un tratto importante ogni anno civile, sfruttando tutti i sussidi disponibili». Sono le richieste formulate con una mozione sulla valorizzazione dei corsi d’acqua a Minusio, presentata lunedì dai consiglieri comunali Massimo Mobiglia (Usi) e Andrea Branca (Uniti x Minusio). Si parte dal presupposto che per soddisfare le esigenze di sfruttamento del suolo e di sicurezza idraulica «la crescente urbanizzazione degli ultimi decenni ha fatto in modo di considerare i corsi d’acqua come una porzione di territorio improduttivo, una fonte di pericolo,...