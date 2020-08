È volata a due per ospitare il futuro velodromo cantonale. Non sappiamo se servirà il fotofinish per decretare il vincitore. Difficile, anche, in questo momento, pronunciarsi sul favorito. Certo è che Tenero-Contra pare in leggero vantaggio rispetto a Losone. L’opzione all’ex cartiera, stando a quanto abbiamo potuto appurare, è vista di buon occhio da Swiss Cycling, dall’Ufficio federale dello sport e soprattutto dal Centro sportivo nazionale della gioventù. Il perché è presto detto: si potrebbero creare delle sinergie fra le due strutture, che risulterebbero distanti poche centinaia di metri. Non solo, così facendo si avrebbe l’occasione di far «vivere» il moderno impianto non solo per le finalità ciclistiche, ma con altri contenuti.

La pandemia e l’attesa

Il presidente della Federazione cantonale...