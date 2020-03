È stata condannata a 20 mesi, sospesi per un periodo di due anni, la 61.enne che appiccò una serie di incendi a nel Locarnese dal dicembre 2018 al gennaio 2019. La piromane, divorziata e in invalidità, aveva dato fuoco a cestini della spazzatura, cassonetti e persino un’automobile nei pressi della sua abitazione, provocando fortunatamente solo danni materiali per circa 6.000 franchi. Il giudice delle Correzionali Marco Villa, nella commisurazione della pena, anche su invito della procuratrice pubblica Margherita Lanzillo, ha tenuto conto della problematica storia dell’imputata e delle tortuose vicende personali che l’hanno portata ad essere instabile, avere disturbi della personalità e soffrire di sindrome depressiva, come evidenziato anche da una perizia psichiatrica. Un’esistenza difficile ulteriormente peggiorata dall’abuso di alcol che l’ha portata a compiere gesti inconsulti e anche pericolosi per attirare l’attenzione e non sentirsi completamente emarginata. La donna, difesa dall’avvocato asconese Michela Pedroli, trattenuta in carcerazione preventiva per 43 giorni dopo l’arresto, è stata ricoverata - e lo è tutt’ora - in una struttura protetta nell’ambito dell’esecuzione anticipata della pena.