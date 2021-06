Trovarsi in mezzo al lago tra venti tempestosi. Una brutta situazione, in cui in questi giorni – caratterizzati da improvvisi temporali pomeridiani e serali – v’è il concreto rischio di imbattersi. Cosa che è capitata in almeno due occasioni. Una prima volta durante una regata organizzata ad Ascona, con più di 80 barche, che ha portato a capovolgimenti di natanti, vele strappate e così via. Tanto da indurre gli organizzatori a interrompere la gara. Qualche giorno dopo, invece, un velista della svizzera interna è stato colto di sorpresa da forti raffiche, andando alla deriva in direzione del Lido di Locarno. Solo l’intervento di un nostro lettore, che assistendo alla scena dalla riva e riuscendo poi a salire sull’imbarcazione per dare una mano, ha permesso di risolvere la situazione d’emergenza...