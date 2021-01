Verdi del Locarnese scettici sul PALoc4

I Verdi del Locarnese contestano il Programma d’agglomerato di quarta generazione (PALoc4) messo in consultazione fino allo scorso 16 dicembre definendolo «troppo poco ambizioso e senza obiettivi vincolanti». In una presa di posizione, gli ambientalisti della regione evidenziano innanzitutto «un’importante lacuna metodologica e d’approccio: da un lato si evita di applicare il principio di pianificazione dell’offerta di traffico e dall’altro mancano degli obiettivi vincolanti e misurabili da raggiungere». «Meno parcheggi»

Critiche in particolare sull’aumento dei parcheggi che Locarno e ad altri comuni del comprensorio intendono attuare. Un incremento dell’offerta di posteggi «che rischia di rendere vane le positive misure di mobilità alternativa (lenta e collettiva)», dicono. Lacune evidenziate anche nel trasporto pubblico, considerata la vocazione turistica della regione. Si propone ad esempio di modificare la linea urbana 3 che collega Locarno Monti con piccoli bus navetta elettrici e, sempre secondo i Verdi, anche la rete di trasporto via lago va valorizzata potenziando il servizio. Quindi si suggerisce di sviluppare il trasporto di biciclette su tutti i bus delle FART a lunga percorrenza e dove vi sia un dislivello importante. Pur apprezzando gli obiettivi sulla mobilità lenta, i Verdi sollecitano ad agire più velocemente sull’estensione della rete ciclabile e anche di «fare di più per i pedoni». Critiche infine anche sugli insediamenti residenziali previsti: «Gli scenari proposti dal PALoc4 vanno completamente rivisti tenendo presente la devastante speculazione edilizia sia di abitazioni primarie che secondarie».