Intitolata «L’éclat d’une luciole dans la nuit», l’esposizione temporanea di Véronique Arnold che doveva chiudersi il prossimo 23 agosto è stata prorogata fino al 3 gennaio 2021 alla Ghisla Art Collection, in via Ciseri 3 a Locarno. La mostra dell’artista nata a Strasburgo e che vive tra l’Alsazia e Ticino è organizzata in collaborazione col la Galleria Buchmann di Agra. Riunisce una cinquantina di opere dal 2015 ad oggi, con una significativa prevalenza degli ultimi due anni ed in particolare una ben profilata produzione degli ultimi mesi. Il fatto di affiancare una netta maggioranza di nuove proposte ad alcuni confronti è motivato dalla scelta intanto di rilevare, seppure in forma riassuntiva e attraverso tecniche diverse, la continuità degli sviluppi tematici, e poi di evidenziare la vitalità e la freschezza creativa delle sue opere più recenti.