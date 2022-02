I pompieri della Città di Bellinzona riferiscono, in una nota odierna, che dai rilievi nella notte sono giunte ulteriori conferme dell’efficacia delle azioni di spegnimento messe in atto negli ultimi giorni, dell’incendio sul Monte Gambarogno. Sebbene la presenza di punti caldi e focolai covanti nel sottosuolo non potrà essere completamente esclusa, l’intenzione di terminare le operazioni di spegnimento e bonifica nel corso della giornata odierna è stata confermata dal capo intervento. Di conseguenza, nel pomeriggio inizieranno i lavori di smobilitazione del dispositivo di spegnimento dall’Alpe di Neggia.

Le previsioni meteorologiche prevedono, per il pomeriggio di oggi, una nuova fase di vento da nord, con raffiche fino a 90 km/h. Si stanno analizzando le possibili conseguenze e pianificando le misure organizzative necessarie.



A partire da questa sera l’intervento entrerà nella sua terza fase, che prevede una presenza nelle ore diurne di un gruppo di pompieri di montagna, incaricati di pattugliare e sorvegliare l’area dell’incendio, ed equipaggiato per intervenire puntualmente su eventuali punti caldi o focolai che dovessero palesarsi. Inoltre, è stato predisposto un gruppo di rinforzo pronto all’impiego, qualora la situazione lo richiedesse. Nelle ore notturne una guardia fuoco dei Pompieri del Gambarogno sorveglierà l’area in modo da poter allarmare tempestivamente in caso di bisogno.