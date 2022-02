Un’occasione per esprimersi sui progetti e le loro priorità, con la possibilità di poter formulare idee e nuove proposte. È quella che l’Associazione dei Comuni della Valle Verzasca e del Piano (ACVV) e la Fondazione Verzasca danno alla popolazione attraverso la nuova consultazione in vista del rinnovo del masterplan, ovvero il Piano di sviluppo della valle avviato nel 2018 e che si concluderà il prossimo maggio. L’intenzione dell’ACVV è infatti quella di promuovere un ulteriore quadriennio di progettualità concreta, in sintonia con l’Ente regionale di sviluppo e l’Organizzazione turistica Locarno-Ascona. Oltre ad aggiornare i molti progetti previsti e in corso (finora ne sono stati concretizzati 28 e avviati altri 19), con la consultazione si intende informare e coinvolgere la popolazione dei Comuni di Verzasca Mergoscia, Tenero-Contra, Gordola, Lavertezzo e Cugnasco-Gerra nel Piano di sviluppo «Verzasca 2030».