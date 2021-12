Anziani? Certo. Ma anche giovani e adulti. È davvero intergenerazionale Verzasca Mobile, inaugurato agli inizi dello scorso mese di ottobre. Pur vivendo una fase pilota, l’innovativo servizio di trasporto porta a porta su chiamata – prenotabile in particolare grazie a una specifica App per smartphone, ma anche al telefono – sta dunque già dimostrando le sue potenzialità. «Un po’ meno di un taxi e un po’ più del canonico trasporto pubblico», come l’ha definito il coordinatore del «Masterplan Verzasca 2030», Alessandro Speziali, a questo servizio si fa affidamento per i motivi più disparati. «I giovani in particolare per lo svago, il doposcuola o gli allenamenti sportivi», spiega proprio Speziali, interpellato dal CdT per stilare un primo bilancio. Non manca poi chi si affida a Verzasca Mobile...