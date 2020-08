Si tratta di uno degli importanti interventi infrastrutturali per migliorare la scorrevolezza della viabilità della valle Verzasca, un intervento voluto negli scorsi anni e che ora è più che mai utile dopo l’ulteriore invasione turistica delle cosiddette «Maldive di Milano». I lavori per la posa della passerella pedonale a Lavertezzo si sono conclusi di recente e ora i pedoni possono percorrere la tratta tra il Ponte dei Salti e il posteggio La Monda in tutta sicurezza. Il cantiere è iniziato nell’autunno scorso ed è terminato nel mese di giugno, con un investimento di circa 600.000 franchi, come sottolinea la Fondazione Verzasca. La realizzazione è stata coordinata dalla stessa Fondazione su mandato dell’Associazione dei Comuni Verzasca e Piano. ll finanziamento è stato garantito da Cantone, Comune di Lavertezzo, Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli, Associazione Promozione Progetti Valle Verzasca, Patenschaft für Berggemeinde e dalla Fondazione stessa. Si tratta di una delle opere indicate nel Masterplan che servono al miglioramento della viabilità in valle, a tutto vantaggio della sicurezza e della fluidità del traffico.