È stato un ponte del Corpus Domini di superaffluenza in Val Verzasca. Lungo i 25 km che separano Gordola da Sonogno – e viceversa nel pomeriggio – un serpentone continuo di bus, auto, furgoni, camper, motociclisti, ciclisti (tanti ciclisti), ha percorso la cantonale, affollando parcheggi pubblici e privati, aree di sosta e bloccando spesso il traffico. A cominciare dalla diga, con il parcheggio già al completo verso le 10 di mattina di giovedì 3 giugno. Per non parlare del cosiddetto ponte romano di Lavertezzo (Ponte dei salti), preso d’assalto in una giornata festiva e assolata come il Corpus Domini e che ha vissuto il «pellegrinaggio» dei turisti durante tutto il fine settimana.Nel nostro tour motociclistico compiuto proprio per vivere concretamente una giornata festiva in valle, abbiamo...