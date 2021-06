Valle Verzasca schön aber unmöglich? Valle Verzasca bella e impossibile? Interrogativo d’obbligo, almeno per quanto riguarda il traffico generato dalle migliaia di turisti che ogni giorno percorrono i 26 chilometri della valle da Gordola a Sonogno (e ritorno). «Quante migliaia di veicoli e persone può, oggettivamente, accogliere quotidianamente una valle senza esserne travolta e snaturata nella sua essenza e nella sua qualità?» Questo l’interrogativo di fondo che Comune di Verzasca, Associazione dei Comuni della Valle Verzasca e Piano e Fondazione Verzasca rivolgono in una lettera firmata congiuntamente e indirizzata al Consiglio di Stato per richiedere innanzitutto un contributo sui costi sostenuti per la moderazione del traffico (250 mila franchi tra agenti di sicurezza, nuova area camper...