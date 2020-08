Vietare il burkini – sul territorio giurisdizionale di Locarno – al bagno popolare, sulle rive e sulle spiagge pubbliche del fiume Maggia e del Lago Maggiore. È la proposta dell’ex consigliere comunale Aron D’Errico, tramite una mozione del 2016 che ora, dopo lunga e attenta analisi, ottiene l’appoggio della maggioranza della Commissione della legislazione. Il tema è delicato e, diciamolo, anche spinoso. Per questo motivo è stata appositamente creata una sotto commissione composta da Mauro Belgeri (PPD), relatore anche del rapporto di maggioranza, e da Julia Wolf Bertoia (PLR, nel frattempo dimissionaria), la quale non ha poi sposato la posizione della maggioranza, appoggiata invece – oltre che da Belgeri – da Marco Bosshardt (PLR), Omar Caldara (Lega) e Annamaria Ferriroli (PLR). «La maggioranza della scrivente ha attentamente ponderato la concertazione tra la libertà personale e la proporzionalità delle normativa proposta, indipendentemente dal fatto che si tratti di fanatismo o meno, trattandosi in ogni caso di una sottomissione della donna del tutto inaccettabile», si legge nel rapporto che ammette come «le problematiche giuridiche sollevate dall’atto parlamentare sono assai ardue».

L’applicazione del divieto

Commissari che poi si concentrano sul metodo di applicazione della norma. «Il cittadino deve diventare critico e segnalare al Municipio i casi, in tutti i luoghi balneari pubblici cittadini, di donne costrette a vestirsi come decidono altri, sottostando a un’imposizione», scrivono i commissari. Nell’ambito della discussione è comunque emerso come sia «palese che l’applicazione pratica non sarà poliziesca e repressiva, ma fondata sul buon senso. In altre parole la contravvenzione non dovrà subito essere elevata in prima battuta», ma bisognerà usare il buon senso e il principio di proporzionalità. Ciò non toglie che la maggioranza della Legislazione propone che agenti di polizia, bagnini o personale addetto alle strutture procedano in analogia all’esistente ordinanza sul Bagno popolare di Locarno, che prevede l’espulsione di chiunque non si attenga alla stessa.