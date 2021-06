La questione è prettamente tecnica, seppur con risvolti pratici sulle cifre dei conti cittadini. Ma ha il sapore di una vittoria politica, ottenuta dalla sinistra, la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso presentato da Pier Mellini e Fabrizio Sirica (appartenenti all’allora gruppo PS, oggi Sinistra Unita) in merito ai conti preventivi 2019. I due consiglieri, dopo aver presentato un emendamento in merito non approvato dal Legislativo, si erano appellati al Governo cantonale, in particolare, per il mancato ammortamento dell’autosilo di largo Zorzi. Una scelta, anch’essa approvata dal Consiglio comunale e che riguardava diverse proprietà, ritenuta illegittima dalla Sinistra. E una scelta che, ammoniva la sinistra in quei frangenti, portava pure a una scarsa trasparenza dei conti cittadini,...