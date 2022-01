È una tradizione che affonda le sue radici nella storia quella di forgiare giovani eruditi. Il collegio Papio di Ascona lo sta facendo da oltre 400 anni. Ora, grazie al recupero dell’unico giardino borromaico rinascimentale presente in Ticino, tornerà in auge anche un’altra attività che ha caratterizzato la scuola fin dalle origini, nei primi decenni del 1600: la viticoltura. Mentre, infatti, nel parco dell’istituto si alternavano la coltivazione di fiori e quella di ortaggi e alberi da frutta, la presenza della vite è stata una costante nei secoli e presto, nell’ambito del progetto di valorizzazione del «gioiello verde» situato nel cuore del borgo, verrà ripristinata. Da lì a immaginare di andare oltre, puntando anche alla vinificazione, il passo è stato breve. In futuro, dunque, dalle antiche...