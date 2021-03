Il momento è assai complicato. E la crisi dettata dalla pandemia, sia dal lato sociale sia da quello economico, di certo non aiuta a migliorare la situazione. I candidati al Municipio di Locarno, che partecipano al terzo confronto elettorale in vista dell’appuntamento con le urne del 18 aprile, affrontano dunque quattro grandi temi concernenti il futuro prossimo di Locarno: come coprire i costi della pandemia senza pesare sui cittadini e sulle attività economiche; quali i progetti su cui puntare per favorire lo sviluppo regionale; la delicata situazione in quanto a sfitto immobiliare; l’aumento costante dei costi in ambito sociale.