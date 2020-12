Non sono certo mancate le visioni, o quantomeno la ricerche di nuovi scenari, durante la seduta di Consiglio comunale di Minusio. Il Legislativo ha infatti approvato il credito di 310.000 franchi per ridisegnare il comparto Remorino, che nel prossimo futuro ospiterà la nuova stazione TILO. Un’occasione, quella fornita dalla fermata dei treni, per riqualificare l’intera area, puntando sulla qualità. Ma anche un tema non privo di insidie, che si intendono scandagliare a fondo con una procedura suddivisa in tre fasi. Per onor di cronaca, va rilevato che i consiglieri hanno approvato un emendamento, assai tecnico, che implica una diversa ripartizione dei compensi tra progettista e gruppi di lavoro, chiamati appunto a fornire gli scenari per il comparto.