Sentimento umano e più che comprensibile, è dispiaciuto Claudio Franscella. Dispiaciuto per l’esclusione dalla lista del PPD di Locarno in vista del 18 aprile, decretata tramite elezioni primarie (vedi CdT di ieri). Ma il già primo cittadino del Cantone lo è anche e soprattutto perché la sua proposta di candidatura in città, dopo il trasferimento da Muralto, è stata mal interpretata. È stata vista dai più – scrivevamo proprio ieri – come una sorta di incursione dall’esterno.

Tra opportunità e ostacoli«La situazione particolare legata alla pandemia – spiega Franscella contattato dal CdT – non ha permesso di riunirci o di fare una vera e propria assemblea. Insomma sono mancate le possibilità d’incontro, durante le quali avrei potuto spiegare – non solo all’Ufficio presidenziale – le ragioni che...