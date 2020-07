Il rafforzamento delle misure per meglio disciplinare il traffico nei punti strategici della valle Verzasca deciso la scorsa settimana dalle autorità locali di concerto con la Polizia (vedi Cdt di venerdì 17 luglio) sembra sortire i primi frutti. Nel fine settimana la situazione è migliorata in particolare a Lavertezzo e Brione, dove sono stati cinque gli agenti di sicurezza impegnati per regolare il traffico in quelle che sui social media da un paio d’anni a questa parte sono state ribattezzate le «Maldive di Milano». Lo conferma al CdT Fabio Badasci, presidente dell’Associazione dei Comuni della Valle Verzasca e Piano. «Sabato non si sono registrati particolari problemi, anche se a dire il vero ho notato una presenza meno nutrita di turisti. È possibile che ciò sia dovuto al ricambio settimanale...