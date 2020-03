(Aggiornato alle 11.08) Che la situazione sia anomala è chiaro a prima vista: il valico di Chiasso questa mattina ha ben due telecamere puntate addosso e una delle troupe di giornalisti giunge addirittura dall’estero: la sua auto è targata Austria.

Chi dal confine transita non sembra però vivere stranezze, nonostante la chiusura della Lombardia per arginare la diffusione del coronavirus. Le auto infatti varcano in confine senza difficoltà. I doganieri le sorvegliano ma non le fermano, salvo casi puntuali. Anche chi si reca in Svizzera per lavorare varcando il confine a piedi lo può fare indisturbato. «Non mi hanno chiesto nessun documento, né fermato» è la risposta di quasi tutte le persone che incontriamo e a cui chiediamo informazioni. Borsa a tracolla (o zaino in spalla) e sacchetto con il pranzo in mano i frontalieri che camminano in corso San Gottardo sembrano però molto meno numerosi del solito: il centro è quasi deserto. Tra le persone a cui chiediamo informazioni ne incontriamo solo due che hanno dovuto presentare dei documenti: «Ci hanno chiesto il permesso di lavoro» spiegano. Ne approfittiamo e domandiamo com’è la situazione in ufficio: «Ci hanno chiesto di lavorare il più possibile da casa ma stamattina abbiamo delle cose da fare necessariamente qui».

Chiediamo raggiagli anche a un doganiere: «Controlliamo ma non tutti, sarebbe impossibile. La mattinata é tranquilla».

A valico del Gaggiolo la situazione è simile. Abbiamo parlato con diversi pendolari che stamattina sono passati da Stabio: poche auto e controlli rari.

Nel verificare la situazione, questa mattina, ci siamo poi imbattuti in alcune pattuglie della polizia cantonale appostate nei pressi valichi ticinesi per effettuare controlli sui permessi di lavoro.