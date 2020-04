Lorenzo Pianezzi: «Alberghi pronti dal 4 maggio ma la liquidità è un problema»

Il settore alberghiero ticinese, fortemente toccato dalla pandemia, attende la ripartenza, prevista per il 4 maggio,tra molte incognite.

Lorenzo Pianezzi, qual è la situazione dopo due mesi tanto complicati?

«C’è una generale preoccupazione per il futuro, ma anche riferita alla possibile mancanza di liquidità delle strutture. Cosa succederà? Che tipo di turismo avremo? Dal mio punto di vista, la Svizzera interna, quindi il mercato dei turisti d’oltre Gottardo, potrà salvare i mesi che verranno. Noi d’altronde, assieme soltanto a Grigioni e Vallese, siamo percepiti proprio come “cantone per vacanze”. Quest’anno si viaggerà meno all’estero, meno in aereo, di più in auto. Io in questo senso vedo un grande potenziale per il Ticino. Certo, ciò che non è stato raccolto in primavera difficilmente verrà...