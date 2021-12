Nell’ultima sessione del 2021 il Parlamento ha stabilito (con 44 voti favorevoli, 14 contrari e 11 astenuti) che gli enti attivi nell’inserimento professionale non dovranno sottostare a concorso pubblico. La modifica alla Legge sulle commesse pubbliche è stata approvata da PLR, PPD e PS mentre la Lega, nel rapporto di minoranza della Commissione economie e lavoro (relatore Boris Bignasca), ha fatto presente una simile modifica legislativa sarebbe contraria. Di diverso avviso i relatori di maggioranza Fabrizio Garbani Nerini (PS) e Alessandro Speziali (PLR). Tuttavia, il Governo ha espresso forti perplessità e domani deciderà se chiedere una seconda lettura. In tal caso, il Consiglio di Stato ha tre mesi di tempo per presentare le sue osservazioni ed eventuali modifiche. A quel punto il dossier tornerebbe in Commissione e, infine, in Parlamento per il voto definitivo.