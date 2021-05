La «prestazione», ricordiamo, è in vigore in Ticino dal 1. marzo. Il Governo, però, dopo una prima valutazione a inizio maggio aveva proposto di ampliare la cerchia dei potenziali beneficiari e prolungare fino a fine anno questa forma di aiuto sociale. E ora, come detto, è arrivato anche il «sì» del Parlamento alla proposta del Governo di potenziare la «prestazione». Unica differenza: secondo il Governo le modifiche avrebbero dovuto entrare in vigore dal primo giugno, mentre il Legislativo ha invece optato (come proposto dalla Gestione) per un’entrata in vigore retroattiva al 1. maggio.