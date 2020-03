Il Consiglio federale ha formalmente autorizzato le limitazioni decise dal Ticino per frenare i contagi da coronavirus. «Il Consiglio federale riconosce che la situazione epidemiologica in Ticino rappresenta una particolare minaccia per la salute della popolazione. L’approvvigionamento della popolazione in beni e servizi e l’approvvigionamento delle strutture sanitarie rimangono garantiti», ha fatto sapere il portavoce dell’esecutivo.