L’assemblea della Federazione ticinese per la pesca andrà in scena regolarmente come da programma sabato 7 marzo. Abbiamo intervistato il presidente Urs Luechinger che dopo aver gioito per la decisione del Parlamento di incrementare i deflussi minimi, ora è inviperito per i ricorsi inoltrati e per il fatto che l’effetto sospensivo accordato dal TRAM abbia bloccato tutto.

Sabato, dalle 16 al centro SSIC di Gordola si terrà la vostra assemblea annuale. Cosa vi ha spinto a confermare tutto nonostante il coronavirus?

«Siamo forse meno di 100 partecipanti e non soddisfiamo in alcun modo i vincoli imposti dall’Ufficio federale della sanità in quanto non abbiamo ospiti che vengono da fuori Cantone. Tutti i presenti sono dunque tracciabili».

Veniamo ai temi più caldi che tratterà nella sua relazione,...