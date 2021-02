Lugano: MPS con il numero 1, la Lega pesca l’8

Chi è scaramantico inizierà a fare i suoi ragionamenti, per tutti gli altri sono solo numeri. A Lugano il sorteggio delle liste per le prossime elezioni comunali ha espresso il suo verdetto. Ecco le assegnazioni ai partiti in corsa sia per il Municipio sia per il Consiglio comunale: 1 MPS, 2 Partito Liberale Radicale, 3 Sinistra Alternativa (FA-POP), 4 Più Donne, 5 Movimento Ticino&Lavoro, 6 PPD+GG-Verdi Liberali. Poi ci sono due formazioni in corsa solo per il Municipio (perché per il Legislativo i loro componenti corrono separati): 7 PS-Verdi-PC, 8 Lega dei Ticinesi-UDC. Ecco invece i numeri delle liste in corsa solo per il Consiglio comunale: 9 UDC-UDF, 10 Verdi-Indipendenti, 11 PS-PC-GISO-Indipendenti, 12 Lega dei Ticinesi. L’elenco dei candidati e dei proponenti sarà esposto all’albo comunale di Palazzo Civico e pubblicato sul sito www.lugano.ch/comunali2021 a partire dalle 20 di questa sera.