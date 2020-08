È stata consegnata oggi al Municipio di Collina d’oro la petizione contro la domanda di costruzione per la realizzazione di un’antenna 5G al campo sportivo Campari a Gentilino, di proprietà del comune di Collina d’Oro. Le firme raccolte sono 560, molte delle quali appartenenti a residenti nelle vicinanze del campo. La petizione vuole sensibilizzare il Municipio sul disagio palpabile di una parte importante della popolazione. Un’opposizione in questo senso era già stata inoltrata con la sottoscrizione di 36 firmatari residenti in zona.