Non sono finite le polemiche a seguito dei disordini di sabato sera alla Foce. Ma a far discutere è anche quanto successo nelle ore successive a Lugano. In particolare, continuano a circolare sui social le foto di un giovane che sfrecciava in auto a 100 km/h per le vie del centro. Immagini postate sui social da un ragazzo che sarebbe stato presente anche al maxi assembramento. Nonostante a distanza di poche ore le foto fossero state rimosse dal profilo del protagonista della vicenda, i post hanno fatto il giro del web, scatenando reazioni indignate e, soprattutto, l’attenzione della Polizia, che sarebbe adesso sulle tracce dell’aspirante e poco prudente pilota.