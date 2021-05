È stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale un 24.enne automobilista svizzero domiciliato nel Luganese. Il giovane è stato pizzicato il 7 maggio poco prima delle 21 da un radar in via Sonvico a Canobbio a una velocità di 118 chilometri orari dove il limite è di 50. Oltre alla denuncia, al 24.enne gli è stata ritirata la licenza di condurre e sequestrata la vettura.