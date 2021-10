Dodici ottobre 1996. Il Ticino era completamente immerso nei Mondiali di ciclismo. Si stavano festeggiando gli ori di Alex Zülle e Barbara Heeb e - elemento importante - tutte le forze dell’ordine disponibili nel nostro cantone erano impegnate a preparare la gara in linea del giorno seguente: quella in cui Mauro Gianetti perse in volata sul rettilineo di Cornaredo. È in questo contesto che, a un paio di chilometri di distanza (in via Molinazzo 2 a Viganello), esattamente 25 anni fa iniziava a Lugano l’esperienza dell’autogestione. Dopo un corteo gli autonomi occuparono gli ex Molini Bernasconi. La settimana prima, a Bellinzona, era stata occupata casa Cinzia. Venticinque anni di storia. Controversa e discussa, sì, ma non ancora conclusa. Una storia che Olmo Cerri - documentarista - ha voluto...