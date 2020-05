Quell’ultimo viaggio, il 30 maggio 1970, è stato descritto come un funerale. Il «tramino», contrazione di tram e Dino, smetteva di esistere. Il Luganese perdeva così un’altra ferrovia. Tre anni prima, il 28 maggio 1967, era stata soppressa la Lugano-Tesserete, mentre nel 1959 gli ultimi tram in città erano stati sostituiti dai filobus. All’epoca sembrava un processo normale. I tram erano il passato, le automobili e il trasporto su gomma il presente e il futuro. Il progresso. Nessuno probabilmente pensava che, 50 anni dopo, nel Luganese si sarebbero dovuti spendere centinaia di milioni di franchi - e anni e anni di progettazione - per ricreare una rete tram (la cui prima tratta potrebbe venir inaugurata nel 2027) per tentare di diminuire le auto in circolazione.

C’erano tre varianti in gara

Ricordare i 50 anni dalla fine della ferrovia Lugano-Cadro-Dino è significativo per diversi aspetti. Perché il Luganese intende tornare ad avere un tram, perché l’antico tracciato è stato recentemente rivalorizzato (con lo sviluppo del percorso ciclo-pedonale) e perché forse quell’opera - anche se attiva solo 59 anni - ha contribuito nel tempo ad avvicinare Lugano alla val Colla e forse anche a permettere, nel 2013, l’aggregazione. Ma guardiamo un po’ alla storia della ferrovia, nata - come sembrano ricordare Alberto Polli e Angelo Ghirlanda nel loro libro (C’era una volta la Lugano-Cadro-Dino) - come una sorta di costola della Lugano-Tesserete. Nel 1904 infatti a Cadro venne convocata un’adunanza per opporsi a quel progetto. Si chiedeva che il tram, invece di passare da Massagno e Canobbio, arrivasse a Tesserete via Pregassona, Cadro (e dunque dall’altra sponda del Cassarate) e poi dal ponte di Spada. L’anno successivo spuntò perfino un terzo progetto, la Lugano-Vezia-Tesserete. Confederazione e Cantone erano d’accordo: il Luganese era troppo piccolo per avere più di una linea, e allora si diede precedenza alla Lugano-Tesserete (via Canobbio), che venne inaugurata nel 1909. Ma i promotori della Lugano-Cadro-Tesserete non si arresero, presentarono un progetto, raccolsero fondi e ottennero il via libera alla costruzione, che iniziò nel 1910 e terminò l’anno successivo. L’idea era interessante. Arrivando in Capriasca la ferrovia si sarebbe poi potuta collegare con la Lugano-Tesserete. Ma a Tesserete la ferrovia non arrivò mai vista la mancata realizzazione del ponte di Spada.