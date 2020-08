Con 81 alberi censiti, il melo è la specie più frequente, seguono il fico comune con 25 alberi, il susino 22, 20 ciliegi, 10 cachi, 9 ulivi, 8 peri, 7 albicocchi, castagni, gelsi (di cui 2 bianchi), noci e viti europee, 6 amarene, 5 peschi, 3 nespoli del Giappone, kiwi e nespoli comuni. Sono stati trovati 1 esemplare di avocado, banano, corniolo, kumquat, limone, pompelmo e ribes. Il team di ricerca ha suddiviso gli alberi in tre categorie: le specie classiche (di cui fanno parte albicocchi, cachi, castagni, ciliegi, fichi, kiwi, meli, noci, peri, peschi, susini, ulivi e viti); le specie dimenticate o frutti minori (che comprendono amarena, corniolo, gelso e nespolo) e le specie insolite (come avocadi, banani, fichi d’india, kumquat, limone, pompelmo ecc.) che, sebbene non tipiche della regione, rappresentano un dato interessante. Laddove possibile, per ogni albero censito sono state raccolte testimonianze di chi conosce gli esemplari in questione, in modo da ricostruire, pezzo per pezzo, le nostre tradizioni legate alla frutticoltura: i nomi attribuiti alle specie nei dialetti locali, le ricette con cui si conservavano i frutti, le usanze e le storie legate al raccolto. Tutte informazioni estremamente preziose che rischiano di andar perse insieme agli ultimi esemplari degli alberi madre e agli ultimi testimoni del passato agricolo della città e dei suoi dintorni. Nel corso di questa prima tappa del lavoro di mappatura non sono mancate le belle sorprese, la più importante tra tutte è la scoperta, a Brè, di una varietà di mela che si credeva estinta: la pòm rose anche detta rosé, il cui nome ricorda la polpa rosata di questo delizioso e serbevole frutto. Si tratta di un genotipo unico a livello svizzero che va a completare la Collezione di antiche varietà del patrimonio nazionale.

A cinque anni dalla nascita di Lugano al verde, il sito si è trasformato: da semplice blog è diventato una sorta di archivio aperto che contiene (quasi) tutto il lavoro fatto e quello in corso. La consultazione dei contenuti è resa ora più facile dalla possibilità di navigare secondo filtri. “Natura in città” permette di reperire i post che raccontano di piante o animali incontrati nel centro di Lugano e nei quartieri periferici; “Sentiero di Gandria” raccoglie i post botanici delle piante che crescono lungo il sentiero, molte delle quali appartenenti alla Lista rossa delle specie minacciate in Svizzera; “Giardini tematici” raccoglie informazioni sui giardini e i frutteti che, negli anni, sono stati coltivati in città per promuovere la biodiversità e sensibilizzare la popolazione. Alla voce “Progetti” si trovano i molti eventi e azioni realizzati o sostenuti da Lugano al verde. Tutti i post confezionati per presentare le piante più curiose dei Giardini tematici, per scoprire la natura che si ribella alla città o per far conoscere le preziosità del Sentiero di Gandria, si possono trovare, in ordine alfabetico, selezionando “Schede botaniche”.