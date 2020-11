Uno studio sugli spazi verdi pubblici di Breganzona per vedere l’effetto che fa. Su chi? E perché uno studio? Per rispondere a queste due domande abbiamo contattato Rolf Endriss, presidente di Vivi Breganzona, l’associazione pro loco creata nel 2010 per coordinare i molteplici eventi di carattere educativo, sociale, culturale e sportivo che caratterizzano la vita della comunità e per svolgere nello stesso tempo il ruolo di interlocutore con le Autorità della città di Lugano.

Endriss ci spiega che l’idea di commissionare lo studio si è sviluppata nel corso degli anni, «in un dialogo continuo con i cittadini e le diverse associazioni attive nel quartiere. Abbiamo anche stilato regolarmente dei documenti e organizzato incontri con la Città». «Dialoghi sempre molto belli e cordiali, - prosegue...